Москва, , 00:43 — REGNUM

Обучение депутатов Верховной рады специалистами американского агентства по международному развитию USAID является позором для Украины. Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1»

«Приехали американские дрессировщики и будут дрессировать депутатов Верховной рады. Знаете, как тюленей дрессируют? Ставят на хвост, и если правильно выполняют команду, дают рыбку, а если неправильно, то больно бьют палкой по лапам. Так же дрессируют депутатов Верховной рады. Позор!» — заявил Коротченко.

По мнению эксперта, представители американского агентства будут не столько обучать украинских парламентариев, сколько прощупывать почву на предмет того, чтобы взять депутатов под свой контроль.

«Это изучение контингента: как, кого, на что подсадить. Кому-то пообещать гранты, кому-то выплаты в конвертах, кому-то пообещать пристроить на обучение в США. Это позор. Любая уважающая себя страна схватила бы за шкирку таких дрессировщиков и выкинула бы их вон. Есть в Европе хоть одна страна, которая бы так позволила плевать на свой суверенитет? Это национальный позор государства Украина», — отметил военный эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, военный и политический эксперт Александр Мусиенко заявил, что приоритетом работы в Верховной раде нового созыва станет реализация Минских соглашений.

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