Москва, , 18:57 — REGNUM

США намерены поддерживать Украину в состоянии неопределённости по поводу вступления в НАТО. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Есть определённый интерес. Конечно, они хотели бы, чтобы Украины выполняла все необходимые условия, которые выдвигает в отношении этой страны НАТО, якобы чтобы её принять в альянс. Но при этом понимаете какая история: хуже чем вступление в НАТО может быть невступление в НАТО. Нам говорят: НАТО — это стабильность и безопасность. Но не всегда. Есть случаи, когда НАТО как раз является источником угрозы для того или иного государства», — заявил Килинкаров.

По его мнению, Европейский Союз и США намерены использовать Украину как «буферную зону» для того, чтобы иметь рычаг давления на Россию, но при этом не создавая формальной угрозы присутствия НАТО у границ России.

«Мы имеем дело именно с этим случаем, когда нет у них, в первую очередь, желания принимать Украину в НАТО, но при это есть желание в полной мере использовать потенциал Украины и не нести ответственность за то, что произойдёт в стране. Это наихудший из всех возможных вариантов, которые на сегодняшний день есть», — отметил Килинкаров.