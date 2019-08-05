Москва, , 16:47 — REGNUM

Россия не может игнорировать прекращение действия ДРСМД и не намерена мириться с хаосом. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля заявлении президента РФ Владимира Путина.

Миротворец Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы не можем игнорировать сложившееся положение дел, довольствоваться ничем не обеспеченными со стороны американских коллег и их союзников декларациями о миролюбии», — отмечается в заявлении.

Действия США, которые привели к ликвидации Договора о ракетах средней и меньшей дальности, неизбежно повлекут за собой девальвацию, расшатывание всей несущей конструкции глобальной безопасности, включая Договор о стратегических наступательных вооружениях и Договор о нераспространении ядерного оружия, отмечает глава государства.

«В случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет», — говорится в заявлении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Москва намерена парировать угрозы, которые могут возникнуть при размещении в Азии ракет США, за счет «балансирующих действий», заверил МИД России.

2 августа государственный секретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон выходит из ДРСМД, обвинив в своих действиях Россию. Новый глава Министерства обороны СШАМарк Эспер 3 августа высказался за скорейшее размещение американских ракет средней дальности наземного базирования в Азии.

Вместе с тем президент США Дональд Трамп допустил, что Россия и Америка могут подписать новое соглашение о сокращении и ограничении ядерного оружия.

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