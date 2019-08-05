Рига, , 16:06 — REGNUM

В 2020 году планируется инвестировать значительные средства в военную инфраструктуру для повышения военно-оборонной способности Латвии. Об этом сообщил министр обороны прибалтийской республики Артис Пабрикс в интервью газете Diena.

По словам Пабрикса, вкладывать необходимо не только в оружие и боеприпасы, но также и в развитие военного транспорта для более мобильного передвижения войск, в места для тренировок, экипировку и базы. Также министр считает, что в Латвии есть необходимость в новых полигонах, так как Адажский полигон перегружен.

Глава Минобороны также подчеркнул, что выделяемые 2% от ВВП на оборону — недостаточно. По мнению Пабрикса, с таким финансированием невозможно решить проблемы противоздушной обороны и береговой охраны.

«Я много раз говорил, что мы должны двигаться дальше, потому что 2% — это просто такой условный минимум для нашей безопасности, который ряд вещей вообще не в состоянии покрыть», — заявил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время своего визита в США в начале июня 2019 года Артис Пабрикс заявил, что латвийское руководство «было бы счастливо» разместить у себя ракеты средней дальности и батареи «Патриот» и получить для этого дополнительную финансовую помощь от США.

Читайте ранее в этом сюжете: Латвия просит разметить у себя американские ПРО