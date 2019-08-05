Москва, , 15:12 — REGNUM

Первый зампред фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев предложил устанавливать классы опасности лесных территорий для определения там штата лесничих, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.

Лесной пожар Sledcom.ru

«Может, нам нужно определить районы, где можно осуществить возврат и увеличить штат лесничих. Может, необходимо установить классы опасности лесных территорий и в тех, которые получат наивысший класс опасности, увеличить штатную численность лесников», — сказал Исаев в ходе совещания в Госдуме.

Он также предложил пересмотреть распределение полномочий по тушению лесных пожаров. Сейчас основные полномочия по тушению пожаров в регионах закреплены за регионами.

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