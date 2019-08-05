Тегеран, , 15:02 — REGNUM

Высший руководитель Ирана Али Хаменеи призвал население Ирана к увеличению собственной численности, об этом 5 августа сообщается на официальном сайте лидера исламской республики.

Заявление было сделано во время встречи с молодыми семьями, духовный лидер подчеркнул, что высокая рождаемость приводит к увеличению числа праведников.

«Когда население велико, то и число праведников и в целом потенциал населения значительно выше» Али Хаменеи

В качестве примера Хаменеи привел Китай и Индию, страны, которые выиграли от большого количества населения. Лидер Ирана подчеркнул, что преимущества в таком случае превышают недостатки.

Напомним, согласно переписи населения, проведенной в 2013 году, в Иране проживает около 76 млн 500 тыс. человек. По словам высшего руководителя страны, оно должно составлять не менее 150 млн.

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