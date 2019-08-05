Брюссель, , 13:50 — REGNUM

Соболезнования Соединенным Штатам Америки, где жертвами двух инцидентов со стрельбой стали 29 человек, выразила официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева. С таким заявлением она выступила 5 августа на брифинге в Брюсселе.

Андреева отметила, что в Евросоюзе глубоко сожалеют о гибели людей и надеются на скорейшее выздоровление пострадавших. Она добавил также, что американские экстренные службы быстро отреагировали на произошедшее.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа в трех американских штатах произошли инциденты со стрельбой. В техасском городе Эль-Пасо огонь был открыт на территории торгового центра, погибли 20 человек, еще 26 получили ранения. В Дейтоне, штат Огайо, стрельба произошла в баре, там погибли девять и пострадали 27 человек. Еще один случай произошел в Чикаго (штат Иллинойс), где были ранены семь человек.

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