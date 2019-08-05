Киев, , 12:43 — REGNUM

Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску Коммунистической партии Украины и её лидера Петра Симоненко к министерству юстиции страны. Об этом сегодня, 5 августа, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Истцы намерены опротестовать приказ минюста от 23 июля 2015 года, который вводит запрет на деятельность организации.

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«Дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон», — отметили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2015 года на Украине вступил в силу закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрета пропаганды их символики». Через месяц глава минюста Украины подписал приказ «о несоответствии деятельности, наименования и Коммунистической партии Украины требованиям вышеуказанного закона».

В июле 2018 года против администратор сайта КПУ было начато уголовное дело по статье «Изготовление и распространение коммунистической, нацистской символики». Им грозит до десяти лет лишения свободы.

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