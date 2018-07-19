Украинская полиция начала борьбу с коммунизмом в интернете

Киев, , 21:36 — REGNUM Работники департамента киберполиции совместно с группой спецназа «Корд» пресекли деятельность сайта, распространявшего коммунистическую символику, сообщили в пресс-службе национальной полиции 19 июля на официальном сайте ведомства.

Правоохранители провели обыски в киевском офисе ныне запрещенной Коммунистической партии Украины (КПУ). Они изъяли компьютеры, а также носители информации.

Задержаны администраторы сайта КПУ. Против них начато уголовное дело по статье «Изготовление и распространение коммунистической, нацистской символики». Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в апреле 2015 года Верховная рада Украины уравняла коммунизм и нацизм, запретив обе эти идеологии. Однако на деле речь идет только о запрете коммунизма. К примеру, символика дивизии СС «Галичина» на Украине официально не считается нацистской.

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