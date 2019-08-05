* ИГ — запрещённая в России организация

Анкара, , 12:28 — REGNUM

Министерство внутренних дел Турецкой Республики сообщило, что в ходе контртеррористической операции, направленной против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в районе Эль-Баба на севере Сирии силы безопасности Турции захватили около тонны взрывчатых веществ. Национальная разведывательная организация Турции получила информацию, согласно которой, боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) превратили Эль-Баб в базу изготовления взрывчатки. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, операция была проведена силами внутренних войск и местных органов безопасности под общим руководством разведки. Турецким подразделениям удалось задержать боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые, по имеющимся сведениям, намеревались совершить серию террористических атак, как в Сирии, так и в Турции. Помимо взрывчатки, силы безопасности Турции изъяли до 80 взрывных устройств кустарного производства, устройство сотовой связи, рацию, а также материалы, при помощи котлах можно было бы изготовить до 480 самодельных взрывных устройств. Таким образом, турецким правоохранительным органам удалось расстроить планы террористов и предотвратить серию крупных терактов.