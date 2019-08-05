Сеул, , 12:21 — REGNUM

Существует мнение, что власти КНДР причастны к кибератакам на финансовые сектора разных стран мира. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей национальной японской газеты Asahi Shimbun.

По их словам, с декабря 2019 года по май 2019 года хакеры Северной Кореи причастны к кибератакам на финансовые сектора 17 стран мира, в результате которых было похищено 2,4 трлн вон (~$1,97 млрд).

По предварительным данным, среди стран, подвергшихся кибератакам со стороны КНДР, были: Индия, Чили и Нигерия.

Источники отметили, что с 2017 года было совершено около 15 кибератак на криптовалютные биржи, десять из которых пришлось на Южную Корею.

По данным Совета Безопасности ООН, в 2016 году Северная Корея, предположительно, была причастна к незаконному изъятию 1,86 млрд иен (~$17,56 млн) из банкоматов, расположенных в круглосуточных магазинах в 17 регионах Японии.