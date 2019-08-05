Нью-Дели, , 12:06 — REGNUM

Глава министерства обороны Индии Раджнатх Сингх заявил о том, что развитие ракетных технологий Индии не следует воспринимать как демонстрацию ее агрессивных намерений. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

Раджнатх Сингх, выступая на приеме по случаю юбилея Bharat Dynamics Limited, государственного оборонного предприятия по производству ракетного вооружения, подчеркнул: «Вооруженные силы Индии предназначены для обеспечения мира и стабильности на региональном, континентальном и глобальном уровнях». По словам министра обороны, названия индийских ракет — Агни (огонь), Притхви (земля), Акаш (небо) — отражают мирные намерения Индии. Глава индийского оборонного ведомства также отметил: «Соседний Пакистан называет свои ракеты в честь завоевателей — Гури, Бабур, Газнави, что служит очередным доказательством агрессивного настроя Исламабада».

Принимая во внимание последние тенденции в развитии систем противовоздушной обороны, Раджнатх Сингх особо подчеркнул необходимость создания сверхзвуковых ракет. Он также заявил, что Индия продолжит развивать свой военно-промышленный комплекс и модернизировать вооруженные силы за счет все более совершенных образцов отечественных оружия и военной техники.