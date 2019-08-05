Каракас, , 11:43 — REGNUM

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что поддерживает диалог, который ведёт правительство Венесуэлы с представителями оппозиции на Барбадосе при посредничестве Норвегии. Об этом сообщает венесуэльское агентство Telesur.

В тексте официального сообщения Гутерреш призвал обе стороны переговорного процесса «продолжать диалог до достижения политической договоренности. Генеральный Секретарь выражает полную поддержку со стороны ООН главных политических сил Венесуэлы, и их представителей на переговорах, продолжающихся на благо венесуэльского народа, и благодарит правительства Норвегии и Барбадоса за оказываемое содействие».

Данное заявление было сделано после завершения третьего раунда переговоров.