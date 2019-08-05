Киев, , 11:35 — REGNUM

В пресс-службе партии «Украинская стратегия» премьер-министра Украины Владимира Гройсмана прокомментировали низкий рейтинг поддержки партии на минувших выборах в Верховную раду, сообщило 5 августа информационное агентство «РБК-Украина».

По мнению представителей политсилы, им не хватило времени, чтобы воспользоваться высоким уровнем поддержки Гройсмана.

«Мы не смогли в полной мере конвертировать высокий уровень поддержки Владимира Гройсмана как действующего премьера в рейтинг партии Украинская стратегия», — рассказали в пресс-службе партии.

Тем не менее, полученный результат в «Украинской стратегии» назвали удовлетворительным и отметили, что партия планирует развиваться и активно участвовать в политической жизни Украины.

Напомним, «Украинская стратегия» набрала 2,41% голосов при минимально необходимых 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский заявил, что Гройсман, будучи премьер-министром, демонтировал государственные институты.

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