Киев, 26 июля 2019, 15:21 — REGNUM
«Уже через год нового премьер-министра Украины отправят в отставку, поскольку его работа не принесет быстрых положительных результатов, на него «повесят всех собак». Об этом 26 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.
Он считает, что новый премьер-министр обязан заложить основы и фундамент для развития и роста экономики.
Комментируя результаты работы Владимира Гройсмана, он заметил, что «можно сидеть, ничего не делать и смотреть, как оно сыпется». Землянский заметил, что Гройсман отличился тем, что провел «демонтаж государственных институтов».
При этом он призвал новое правительство вводить рынок земли после того, как государство сможет гарантировать право частной собственности, в частности, остановить рейдерство. Землянский призвал правительство и парламент устранить проблемы, которые возникли после «реформы» сфер образования и медицины.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что фамилии кандидатов на должности премьера и профильных министров станут известны до начала работы парламента. Кроме того, в июле журналист американского издания Atlantic Council Мелинда Херинг отметила пять кандидатов на пост премьер-министра Украины.