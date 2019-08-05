Аддис-Абеба, , 11:48 — REGNUM

Согласно заявлению Министерства водных ресурсов Египта, Египет и Эфиопия провели совещание по проблематике строящейся плотины «Великое возрождения Эфиопии» (GERD) на Голубом Ниле. Озабоченность Каира связана с тем, что эфиопская дамба будет отбирать около 80% воды Нила, идущей в нижележащие по течению государства — Египет и Судан. Об этом сообщает эфиопский новостной ресурс ECADF.

Во время переговоров министра водных ресурсов и ирригации Египта с министром водных ресурсов, ирригации и электричества Эфиопии Фрихыйуотом Уольдеханной египетская сторона выдвинула свое видение процесса заполнения водохранилища Возрождения, особенно после того, как Египет объявил, что его ежегодная квота объема поступающей воды Нила в 2019 году сократилась на 5 миллиардов кубических метров. Фактически, оставшаяся проблемная точка между Египтом и Эфиопией является технической, связанной с периодом заполнения водохранилища плотины водой. Эфиопия запросила 5−6 лет на то, чтобы ускоренно заполнить водохранилище, в то время как Египет попросил Эфиопию соблюдать природный режим Нила при заполнении водохранилища, чтобы «избежать какого-либо значительного ущерба для стран, расположенных ниже по течению», как заявил представитель на переговорах Министерства водных ресурсов и ирригации Египта Мамдух Мохамед Хасан.

Тем не менее, президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед подтвердили свою готовность возобновить переговоры между Эфиопией, Египтом и Суданом по вопросам использования дамбы.