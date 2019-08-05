Аддис-Абеба, , 12:20 — REGNUM

Министерство горнодобывающей и нефтяной промышленности Эфиопии запустило по всей стране онлайн-систему, которая улучшает взаимодействие между правительством и бизнесом.

Государственный министр горнодобывающей и нефтяной промышленности Ассефа Кумса заявил, что система позволит компаниям взаимодействовать с министерством из-за рубежа и внутри страны в режиме онлайн без необходимости физического присутствия в министерстве. Система, которая также интегрирована с базами данных министерств региональных штатов Эфиопии, поможет сэкономить время и финансы, добавил г-н Кумса. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Ethiopian News Agency.

Государственный министр также объяснил, чем новая система под названием «Landfolio» отличается от предыдущей «FlexiCadastre». Новая система сыграет важную роль в обеспечении точности выдачи и обработки действующих лицензий компаний и определении проблем, с которыми предприниматели сталкиваются в данном секторе.

Руководитель проекта «Landfolio» Фыцум Ассефа со своей стороны отметил, что новая система, как ожидается, увеличит прозрачность работы министерства и усилит доверие к нему, а также начнет предоставлять эффективные услуги в этом секторе. Система была разработана правительством Эфиопии в сотрудничестве с Канадским институтом международных ресурсов и развития.