Париж, , 07:48 — REGNUM

Министерство иностранных дел Франции осуждает аресты и явно чрезмерное применение силы во время несанкционированного митинга, который состоялся 3 августа в Москве, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Франция вновь заявляет о своей приверженности свободе выражения мнений во всех ее компонентах, включая право на мирные демонстрации и участие в свободных и справедливых выборах», — говорится в заявлении МИД Франции.

Париж призывает Россию освободить задержанных и выполнить обязательства, взятые ею в качестве члена ОБСЕ и Совета Европы. Эти требования являются неотъемлемой частью политического диалога с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 3 августа прошел второй несанкционированный митинг. Поводом для акции стал отказ в регистрации нескольким кандидатам в депутаты Мосгордумы.

По данным МВД, всего в митинге приняли участие 1500 человек. Около 600 человек были задержаны за различные нарушения общественного порядка, среди которых десятки несовершеннолетних.

В настоящее время полиция Москвы отпустила почти всех подростков, задержанных на несанкционированной акции.

Читайте ранее в этом сюжете: Задержанных на митинге в Москве несовершеннолетних отпустили домой