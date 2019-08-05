Париж, 5 августа 2019, 07:48 — REGNUM
Министерство иностранных дел Франции осуждает аресты и явно чрезмерное применение силы во время несанкционированного митинга, который состоялся 3 августа в Москве, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.
«Франция вновь заявляет о своей приверженности свободе выражения мнений во всех ее компонентах, включая право на мирные демонстрации и участие в свободных и справедливых выборах», — говорится в заявлении МИД Франции.
Париж призывает Россию освободить задержанных и выполнить обязательства, взятые ею в качестве члена ОБСЕ и Совета Европы. Эти требования являются неотъемлемой частью политического диалога с Россией.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 3 августа прошел второй несанкционированный митинг. Поводом для акции стал отказ в регистрации нескольким кандидатам в депутаты Мосгордумы.
По данным МВД, всего в митинге приняли участие 1500 человек. Около 600 человек были задержаны за различные нарушения общественного порядка, среди которых десятки несовершеннолетних.
В настоящее время полиция Москвы отпустила почти всех подростков, задержанных на несанкционированной акции.
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