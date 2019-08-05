Лондон, , 03:56 — REGNUM

Опасения по поводу российских подводных лодок «Варшавянка» высказывают британские военные, пишет The Daily Telegraph.

Британских военных больше всего беспокоит, что подлодки «невероятно тихие», а это, по мнению британцев, значит, что они могут незаметно подобраться к объектам. Так, они могут следить за перемещениями кораблей в Северной Атлантике.

Напомним, «Варшавянки» являются многоцелевыми дизель-электрическими подводными лодками. На лодках модификаций 636M, 636.1 и 636.3 устанавливается ракетный комплекс «Калибр».

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