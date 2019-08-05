Ереван, , 00:04 — REGNUM

В 2014 году был подготовлен секретный доклад, доказывающий, что до смены власти в Армении и в некотором смысле также после этого страна находится в институциональном апоплексическом состоянии. Об этом сегодня, 4 августа, в прямом эфире в Facebook заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Никол Пашинян в прямом эфире обнародует секретный доклад

«Этот документ, составленный при предыдущей власти, дает нам целостное представление о том, какая ситуация сложилась или царит до сих пор в нашей стране, потому что те проблемы, о которых здесь говорится, было невозможно решить за год. Когда читаешь этот документ, приходишь к следующему заключению: до революции и в некотором смысле также после революции наша страна находится в институциональном апоплексическом состоянии. Этот документ о том, что государственные институты парализованы и с институциональной точки зрения наше государство потерпело неудачу», — сказал Пашинян.

По оценкам премьер-министра, сегодня в Армении нет институтов, которые могли бы решать проблемы людей. В качестве примера Пашинян привел дорожное строительство, когда государство предоставляет соответствующую сумму, а дороги не строятся вовремя и должным образом.

«В прошлом году произошел случай, когда в конкурсе победила компания, построила дорогу, но выяснилось, что шесть месяцев спустя эта дорога придёт в негодность. Всё это подтверждает мою точку зрения о том, что система управления в Армении была основана на коррупции, и когда устраняешь коррупцию, видишь, что под ней нет системы управления. По сути, мы должны с нуля создавать институты вплоть до независимой судебной системы, системы государственных закупок и так далее», — отметил он.

Пашинян отметил, что были институты, которые он считал состоявшимися, однако затем выяснялось, что они парализованы или частично парализованы.

«Нам нужны крепкие нервы. Не нужно панически пытаться решать вопросы, их нужно решать постепенно, не поддаваясь эмоциям», — сказал премьер-министр.