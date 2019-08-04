Москва, , 17:28 — REGNUM

Правоохранительные органы готовятся к протестной активности в Москве на системной основе, однако на этом фоне городские власти совершенно упустили из виду ту дискуссию, которая возникла вокруг непосредственно выборов в Мосгордуму. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Я пока не вижу, честно говоря, какого-то параллельно процесса, который должен выглядеть как некий диалог относительно первичного повода (протеста). То, что связано с выборами в Мосгордуму», — заявил Баширов.

Он выразил надежду, что такой диалог всё-таки будет организован.

«Всё начиналось достаточно неожиданно. Никто не ожидал, что (что-то произойдёт) из-за выборов — такой малозначительной вещи, Мосгордума на самом деле мало что решает в системе органов управления Москвой. Но в результате эта конфронтация вдруг полыхнула», — отметил он.

По его мнению, инициативу здесь должны проявить в том числе и сами недопущенные кандидаты на выборы, поскольку в том числе в их интересах отделить тему избрания в Мосгордуму от общепротестной повестки, которая уже начинает вытеснять первоначальный повод для протестов.

«Я очень надеюсь, что часть кандидатов, которые не были зарегистрированы, а часть из них зедаржана и подвергнута административному аресту, начнут также призывать своих сторонников делить возмущение по части выборного процесса, отделяя его от других проявлений, как когда 27 числа пошли перекрывать Садовое кольцо», — указал политолог.

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