Пекин, , 05:07 — REGNUM

Десятилетие, пришедшееся на период работы китайского посла в России Ли Хуэя, было весьма насыщенным событиями и исключительно важным для развития отношений двух стран. Почему деятельность китайского посла в этом ключе была высоко оценена лидерами КНР и РФ, рассказывает в своей статье обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Ли Хуэй Иван Шилов © ИА REGNUM

Российский президент Владимир Путин наградил Ли Хуэя орденом дружбы, вручив ему эту награду 23 мая 2019 года лично. Работать в качестве дипломатического специалиста по России Ли Хуэй начал вскоре после окончания учебы в Пекинском университете в далеком 1975 году. Тогда отношения между СССР и Китаем были напряженными, в 1991 году Ли Хуэй переехал работать в Казахстан, возглавив там китайское посольство. Позже, когда Ли Хуэй уже работал в Москве, ему довелось оказаться на острие политико-дипломатического процесса, ознаменованного формулировкой стратегических концепций России и Китая.

Интересно, что именно в России и Казахстане впервые прозвучали важные инициативы китайского лидера Си Цзиньпина, сформулированные как строительство «сообщества единой судьбы человечества». В начале, при первом знакомстве с российской концепцией Большого Евроазиатского партнерства, автором которой является Путин, она вызывала некоторое недопонимание в Пекине. И в том, как это недопонимание было преодолено, есть большая заслуга посла Ли Хуэя. Теперь, когда он покидает свой пост, стоит признать, что при его активном участии разногласия, тревожившие отношения между Россией и Китаем с самых 50-х годов, оказались в значительной степени преодолены.

Читайте подробности в статье Владимира Павленко «Посол Китая в России Ли Хуэй как летописец эпохи».