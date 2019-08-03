Трускавец, , 19:48 — REGNUM

В конце августа 2019 г. во Франции могут встретиться представители на уровне министерств иностранных дел стран «нормандского формата». Об этом, как передает «Интерфакс-Украина», заявил президент Украины Владимир Зеленский во время посещения будущих народных депутатов от партии «Слуга народа» в Трускавце.

«В конце августа предполагается встреча в «нормандском формате» четырех представителей на уровне министерств иностранных дел, — сказал Зеленский. — Во Франции».

Как передавало ИА REGNUM, 21 июля лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил в Киеве, что президент Украины является первым главой государства, который имплементирует Минские соглашения.

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