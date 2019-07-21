Киев, , 21:39 — REGNUM

Президент Украины является первым президентом, который имплементирует минские соглашения. Об этом 21 июля в Киеве заявили лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

«Есть желание сделать все, чтобы окончание войны наступило как можно быстрее. В рамках тех полномочий, которые на сегодня есть у представителей нашей команды, а это именно президент государства — Владимир Александрович Зеленский, его Офис уже делается ряд действий, которые позитивно влияют на сложившуюся ситуацию. Я хотел бы напомнить, что это первый президент, который реально начал имплементировать минские соглашения», — сказал Разумков.

Он выразил надежду на то, что разведение войск произойдет по всей линии столкновения на Донбассе, а не только в районе Станицы Луганской.

«У нас прекращение огня, разведение войск, к сожалению, пока еще только на отдельно взятой территории. Но я надеюсь, что это будет распространяться на всю линию разграничения и Минск начнет выполняться», — рассказал Разумков.

По его словам, привлечение к «нормандскому формату» представителей США и Англии ускорит установление мира на Донбассе.

«Президент призвал расширить этот формат за счет представителей США и Великобритании. Это было бы очень серьезным подспорьем в урегулировании сложившейся ситуации. Важно имплементировать информационную стратегию, о которой мы сейчас говорим. Без парламента, без Кабинета министров это сделать нереально. Я надеюсь у нас это получится сделать с осени, когда будет сформирована новая Верховная рада, будет избран премьер и Кабинет министров», — подытожил Разумков.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину расширить «нормандский формат» переговоров президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. По его словам, они могут приехать даже в Минск.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассмотрит предложение Зеленского.