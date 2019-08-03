Киев, , 19:38 — REGNUM

‏Властям Украины, которые планируют решить газовый вопрос, нужно договариваться с Россией. Об этом сообщил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на своей странице в социальной сети Twitter.

«В решении газового вопроса (для Украины) есть один путь — договариваться с РФ», — написал председатель политсовета партии.

По его словам, официальный Киев, если не захочет этого делать, распишется в своей неспособности изменить ситуацию к лучшему в «экономическом и социальном плане» в стране.

Напомним, 2 августа директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что команда президента Украины Владимира Зеленского не собирается снижать цены на газ для населения.

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