Киев, 2 августа 2019, 13:26 — REGNUM
Команда президента Украины Владимира Зеленского не собирается снижать цены на газ для населения. Об этом 2 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский.
Он напомнил, что снижение цен на газ — одно из главных требований большинства граждан Украины.
Эксперт опасается, что новое украинское правительство сохранит привязку внутренних цен на газ к так называемому импортному паритету.
Как сообщало ИА REGNUM, в июне представитель президента в правительстве Андрей Герус напомнил, что президент Зеленский во время предвыборной кампании не давал прямого обещания снизить тарифы на газ и электроэнергию для населения.
Он сообщил, что «Зеленский шутил о тарифах, что они высокие, Зеленский шутил о Роттердам+, что это не справедливо, что это коррупционная формула».