Киев, , 13:26 — REGNUM

Команда президента Украины Владимира Зеленского не собирается снижать цены на газ для населения. Об этом 2 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский.

Порошенко и Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что снижение цен на газ — одно из главных требований большинства граждан Украины.

«Не собираются выполнять то, что требовали люди. Получается, что Порошенко сменили на Зеленского, Гройсмана сменят на какого-то нового премьера, но при этом политика в газовой сфере сохранится», — сказал Землянский.

Эксперт опасается, что новое украинское правительство сохранит привязку внутренних цен на газ к так называемому импортному паритету.

«Останется привязка к импортному паритету, отсутствие норм потребления, которые стимулировали население экономить. К сожалению, пока я не вижу ни одного сигнала от новой команды относительно того, что текущая ситуация будет как-то пересмотрена», — подытожил Землянский.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне представитель президента в правительстве Андрей Герус напомнил, что президент Зеленский во время предвыборной кампании не давал прямого обещания снизить тарифы на газ и электроэнергию для населения.

Он сообщил, что «Зеленский шутил о тарифах, что они высокие, Зеленский шутил о Роттердам+, что это не справедливо, что это коррупционная формула».