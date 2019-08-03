Скопье, , 11:58 — REGNUM

2 августа президент Северной Македонии Стево Пендаровски обратился к согражданам в связи с национальным праздником «Илинден».

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», в своей речи Пендаровски заявил, что характер народа оценивается по тем вызовам, на противостояние которым у него есть смелость. В ходе Второй мировой войны граждане Македонии осмелились противостоять фашизму и нацизму и освободили свою родину. Однако в настоящее время самым большим вызовом является гражданское примирение и дорога к примирению лежит через правосудие, основанное на правде.

«Настоящее правосудие требует верховенства права», — подчеркнул Пендаровски. — «Только гражданское примирение, основанное на правосудии и ответственности, восстановит взаимное доверие и позволит нам построить справедливое и процветающее европейское общество, в котором каждый чувствует себя равным. Нет других альтернатив».

Также с речами к народу обратились премьер Зоран Заев и глава оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Християн Мицкоски. В Крушево на юго-западе Македонии прошли народные гуляния, посвященные празднику.