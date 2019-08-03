Белград, , 12:13 — REGNUM

Будущий посол США в Сербии, заместитель посла США в Москве Энтони Гофри дал интервью для американской международной общественной радиокомпании «Голос Америки».

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», американский дипломат заявил, что в Госдепартаменте знают о давлении, которое оказывает Россия на сербов. При этом США продолжат поддерживать усилия Сербии по вступлению в ЕС:"Мы поддерживаем интеграцию Сербии в ЕС. Сербия находится в поворотной точке, ее лидеры должны провести реформы, которые позволят стране войти в ЕС», — заявил Годфри.

Представитель США подчеркнул, что США стремится к урегулированию противоречий между Приштиной и Сербией:

«В Белграде, Приштине Вашингтоне и Брюсселе мы работаем, чтобы найти способ помочь Сербии и Косово прийти к решению и отказаться от контрпродуктивных шагов, к которым прибегают обе стороны».

Также Годфри заявил, что несмотря на то, что США стремятся к улучшению отношений с Сербией, Черногорией и Хорватией, они продолжат оказывать давление на правительство Сербии в связи с убийством братьев Бютючи в 1999 году.