Екатеринбург, , 10:42 — REGNUM

В Екатеринбурге официально подтверждено, что вице-спикер свердловского Заксобрания Анатолий Сухов («Едина Россия») ушёл из жизни. С соболезнованиями выступил губернатор Евгений Куйвашев.

«Ушёл из жизни сильный, умный, надежный и неравнодушный человек, многое сделавший для развития регионального законодательства, повышения его эффективности и действенности в интересах уральцев», — сказал глава региона.

Он добавил, что у Сухова было множество планов, а также полезных и интересных Свердловской области проектов. Осуществить их помешала тяжёлая болезнь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о смерти Анатолия Сухова стало известно вечером 2 августа. Областным депутатом он стал в 2010 году и с тех пор дважды подтверждал свои полномочия.

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