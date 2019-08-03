Вашингтон, , 02:26 — REGNUM

На лишение России помощи международных финансовых учреждений нацелены очередные антироссийские санкции, введённые США, сообщает пресс-служба Белого дома.

Адские санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что санкции должны лишить Россию финансовой или технической помощи иностранных банков. Правительство РФ не должно иметь возможности получать международные займы.

Санкции в частности отразятся на торговле нефтепродуктами. Эта политика будет осуществляться через МВФ, а также через Европейский банк реконструкции и развития и Всемирный банк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал указ, согласно которому вступают в силу антироссийские санкции, введённые Вашингтоном из-за так называемого дела Скрипалей.

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