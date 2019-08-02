Лондон, , 17:13 — REGNUM

«Времена Брексита меняют, помимо всего прочего, и некоторые из старейших традиций Соединенного Королевства, — пишет испанское издание La Vanguardia. — Лондон только что подвел черту под периодом представления кандидатур на должность губернатора Гибралтара, и впервые в истории в этом процессе могли поучаствовать выходцы из любой частной сферы, а не только члены дипломатического корпуса и авторитетные военные, как велит традиция».

Высокий пост, который оплачивается как минимум 92 тысячами фунтов стерлингов в год (эта сумма может достигать и 120 тысяч), теперь доступен выходцам из предпринимателей, торговцев, промышленников и любых других сфер деятельности. Однако кандидат должен говорить на нескольких языках и прожить в Соединенном Королевстве два года из последних десяти. Второе условие сильно уменьшает шансы кого-либо из гибралтарцев получить это назначение.

Несколько месяцев сайт гражданской службы, посвященный трудоустройству, принимал заявки от желающих занять «одну из самых сложных и благодарных должностей на государственной службе». Работа губернатора состоит в том, чтобы поддерживать тесную связь между Соединенным Королевством и населением Гибралтара. Особенно важным этот пост станет в момент Брексита — с учетом того, что глава региона должен представлять его интересы перед лицом британского правительства, а жители Гибралтара массово голосовали на референдуме за членство в Евросоюзе.

Губернатор Гибралтара назначается королевой по предложению правительства и фактически действует как глава государства. Именно он официально утверждает кандидатуры премьер-министра и членов кабинета после выборов и является главным ответственным за безопасность, в том числе за полицейский надзор, оборону и внешнюю политику — единственные области, контроль над которыми Лондон не передал заморской территории.

Период нахождения у власти действующего губернатора, генерал-лейтенанта Эдварда Дэвиса, протекал относительно спокойно, без крупных столкновений с главным министром Фабианом Пикардо. До этого все было наоборот: предшественник Дэвиса, генерал-лейтенант Королевской морской пехоты сэр Джеймс Даттон, подал в отставку из-за своих разногласий с министром. Даттон рассчитывал, что у него будут в большей степени развязаны руки, чтобы влиять на политику Гибралтара, но Пикардо этому воспротивился. «Моя роль носила более церемониальный характер, чем я ожидал», — признался экс-губернатор.