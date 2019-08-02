Москва, , 16:40 — REGNUM

Бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс показала себя носителем здравого смысла, когда невысоко оценила шансы Украины на получение членского билета НАТО, считает политолог Сергей Черняховский. Об этом он заявил 2 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующее высказывание Райс.

«Первое, что надо учитывать, так это то, что сказала это именно Кондолиза Райс, — сказал политолог. — Это человек ранней генерации. Как эксперт она была известной ещё году в 1990-м. То есть её ментальность выстраивалась в форматах Буша-старшего и той республиканской школы, которая так или иначе была ориентирована на здравый смысл и которая даже немного пыталась противодействовать распаду СССР. Слова Райс — это определённый голос здравого смысла, и этим она интересна. Тем более что в самой экспертной среде Кондолиза Райс очень влиятельна».

Напомним, как сообщалось ранее, бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Украине не стать частью НАТО в ближайшем будущем.