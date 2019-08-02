Ташкент, , 14:33 — REGNUM

Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Белоруссии Александр Лукашенко приняли совестное заявление, согласно которому де страны договорились наращивать сотрудничество в обеспечении информационной безопасности и борьбе с киберпреступностью, сообщает МИД Узбекистана.

Лидеры двух стран выразили обеспокоенность возрастающей активностью международных и региональных террористических и экстремистских группировок, ростом трансграничной преступности, незаконного оборота оружия и наркотических средств, торговли людьми.

Президенты с удовлетворением отметили развитие в последние годы практического военного и военно-технического партнерства, а также сотрудничества между правоохранительными органами, силовыми структурами и ведомствами по чрезвычайным ситуациям двух стран.

Они подтвердили свою приверженность принципу всеобщей, равной и неделимой безопасности, важности выстраивания единого пространства для безопасности на основе взаимного доверия и уважения, а также учета интересов друг друга.

Стороны также намерены развивать сотрудничество в области транспортно-логистических коммуникаций, поддерживать дальнейшее развитие научно-технического сотрудничества и обмен передовым опытом между министерствами, ведомствами, университетами и научными организациями двух стран.

«Стороны будут способствовать развитию активного туристического обмена в целях взаимного ознакомления с историей, культурой и богатыми национальными традициями народов обеих стран», говорится, в частности, в заявлении