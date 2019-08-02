Москва, , 14:17 — REGNUM

В ходе проходящего 2 августа в Минске совещания с Совмином у Александра Лукашенко возникли «вопросы стратегического характера» по отношениям с Россией. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас очередное совещание по актуальным текущим вопросам, хотя есть и вопросы стратегического характера, как, допустим, отношения с Россией в Союзном государстве. Нам сегодня предстоит обсудить эти вопросы и принять решения, — сказал Лукашенко. — Это не вопросы, где надо с нуля что-то начинать и глубоко погружаться в суть. Эти вопросы давно известны, они так или иначе обсуждаются в обществе и нами».

Согласно официальному сообщению, на обсуждении — темы финансов, инвестиций и внешнеэкономической деятельности. Лукашенко отметил: «По некоторым ранее предложенным проектам, указам, распоряжениям президента, проектам законов я хотел бы получить дополнительные разъяснения от тех, кто инициировал эти документы».

Белорусский лидер пожелал услышать «альтернативные позиции для принятия взвешенных решений», однако о приглашении диссидентов на совещание ничего не известно. Согласно сообщению, эти позиции будут озвучивать «силовики» и правительственные чиновники.