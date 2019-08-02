Москва, , 13:40 — REGNUM

В Госдуме приветствовали предложение о взыскании с «Газпрома» и прочих монополистов взыскания компенсации за массовый снос дач в зонах магистральных трубопроводов, передает корреспондент ИА REGNUM 2 августа.

Под снос!

Судья Конституционного суда, член президентского Совета по кодификации гражданского законодательства Гадис Гаджиев предложил внести поправки в Земельный кодекс. Измнения предполагают возможность взыскания с «Газпрома» и других монополистов компенсации за массовый снос дач, более 30 лет расположенных в защитных зонах магистральных трубопроводов.

«Наша первая реакция: это справедливо. А Госдума по решению КС должна распределить ответственность за возмещение ущерба собственникам. Это вполне разумно и логично», — заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Он напомнил, что в июне 2017 года внесла в Госдуму законопроект о компенсациях собственникам объектов, оказавшихся вблизи трубопроводов. В недавнем постановлении КС фактически поддержал введение такой нормы.

КС постановил, что до конца 2019 года правительство РФ должно внести в Госдуму законопроект о том, кто и в каком соотношении должен возмещать убытки граждан.

Речь идет о защите прав граждан, кому участки были предоставлены под садоводство и огородничество еще в РСФСР. Возводить дома на них было разрешено законами, правилами и СНиПами, которые действовали в то время, а «дачная амнистия» позволила владельцам оформить право собственности на свои постройки, решил КС.