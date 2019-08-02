Белград, , 13:31 — REGNUM

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич встретился с главой представительства Европейского союза в Сербии Семом Фабри. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

На встрече обсуждалось текущее состояние отношений между Сербией и Европейским союзом и процесс вступления Сербии в ЕС. Особое внимание было уделено внешней политике, политике безопасности и обороне.

Также обсуждались диалог между Белградом и Приштиной и дальнейшие шаги по его продолжению после выполнения необходимых условий.

Ивица Дачич подтвердил, что полноправное членство в ЕС является приоритетным во внешней политики Сербии. Он указал, что Сербия привержена активному сотрудничеству в области внешней политики и политики безопасности с Европейским союзом.

По его словам, до вступления Сербия будет продолжать постепенно согласовывать свою внешнюю политику с позициями Европейского Союза.