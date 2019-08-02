Гватемала, 2 августа 2019, 13:06 — REGNUM

Верховный суд Гватемалы отклонил требование лишить президента Джимми Моралеса неприкосновенности в связи с закупкой двух самолётов Pampa III аргентинского производства. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Джимми Моралес
Джимми Моралес
Presidencia El Salvador

Несмотря на доказательства, представленные организацией «Гражданское действие», суд также вынес решение в пользу министра обороны Мигеля Ральды, тоже участвовавшего в закулисных переговорах о покупке аргентинской военной техники. Кроме того, Суд поддержал министра финансов Виктора Мартинеса.

Требование же привлечь чиновников к ответственности он счёл преследующим политические цели и содержащим заведомо ложную информацию.