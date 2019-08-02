Санкт-Петербург, , 11:48 — REGNUM

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов знает все обо всех «болевых точках» Северной столицы. Беглов признался в том, что ему это удалось, на открытии полуфинала конкурса «Мой город — мои возможности» 2 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Беглов

«Безусловно, за год, за два-три не изучишь город, не изучишь те проблемы, которые сегодня есть», — признался Беглов, но тут же добавил, что он сам уже в курсе всех имеющихся проблем.

«Я хочу сказать, что мы изучили все болевые точки нашего города, хорошо их знаем, мы знаем все болевые точки районов, мы знаем все болевые точки муниципалитетов. Мы готовы делиться с вами, а вы готовы подсказать и, наверное, предложить решения этих болевых точек», — обратился Беглов к конкурсантам.

Напомним, Александр Беглов начинал свою управленческую карьеру в Ленинграде, продолжал в Петербурге, а с 2003 по 2017 год работал в федеральных органах власти. Пост врио губернатора Петербурга занимает менее года, с 3 октября 2018 года.

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Проект «Мой город — мои возможности» искал талантливых и перспективных руководителей. Участие в конкурсе могли принять граждане в возрасте от 20 до 55 лет с опытом управления. Было подано более 35 тыс. заявок. Поучаствовать решили руководители из 83 регионов России и девяти иностранных государств. Конкурс дает финалистам шанс войти в кадровый резерв Петербурга, стать участником программы наставничества, пройти стажировку в органах госвласти, МСУ и компаниях-партнерах.

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