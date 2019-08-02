Москва, , 09:43 — REGNUM

В рамках индонезийско-российского бизнес-форума, который состоялся в Москве 1 августа, было подписано 13 меморандумов о взаимопонимании между бизнесменами из обеих стран, сообщает Antaranews.

Соглашения были подписаны в присутствии ряда должностных лиц, включая посла Индонезии в Российской Федерации Вахида Суприяди, губернатора Джокьякарты, султана Хаменгкубувоно X, губернатора провинции Центральная Ява Ганджара Праново и заместителя министра торговли и промышленности Российской Федерации Алексея Владимировича Груздева.

«Меморандумы о взаимопонимании были подписаны в нескольких секторах промышленности, начиная с мебели, пальмового сахара и других продуктов питания», — заявил посол Индонезии в РФ Вахид Суприяди в кулуарах индонезийско-российского бизнес-форума.

Кроме того, на бизнес-форуме были подписаны соглашения в области строительства, растительных лекарственных средств и покупки угля из скорлупы кокосового ореха.

Ожидается, что индонезийско-российский бизнес-форум будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества в сферах инвестиций, торговли и туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Индонезии в РФ Вахид Суприяди отметил рост интереса российских бизнесменов к инвестированию в Индонезию.

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