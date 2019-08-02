Эр-Рияд, , 08:10 — REGNUM

Власти Саудовской Аравии позволят женщинам покидать территорию королевства без согласия своего опекуна-мужчины, об этом 2 августа сообщает Al Jazeera.

Закон был принят после ряда случаев, которые получили международную огласку и вызвали крайне негативную реакцию со стороны мирового сообщества.

«Эти старые законы давно себя изжили. Сегодня требуется равное участие в делах общества как женщин, так и мужчин» , — заявила посол Саудовской Аравии в США Рима Бандар аль-Сауд.

Напомним, Саудовская Аравия является страной с крайне консервативным религиозным законодательством, однако в последнее время королевство предпринимает попытки либеральных реформ.

Так, в стране были впервые открыты кинотеатры, ограничены функции религиозной полиции, женщинам позволили управлять личным автомобилем.

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