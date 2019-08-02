Эр-Рияд, 2 августа 2019, 08:10 — REGNUM
Власти Саудовской Аравии позволят женщинам покидать территорию королевства без согласия своего опекуна-мужчины, об этом 2 августа сообщает Al Jazeera.
Закон был принят после ряда случаев, которые получили международную огласку и вызвали крайне негативную реакцию со стороны мирового сообщества.
Напомним, Саудовская Аравия является страной с крайне консервативным религиозным законодательством, однако в последнее время королевство предпринимает попытки либеральных реформ.
Так, в стране были впервые открыты кинотеатры, ограничены функции религиозной полиции, женщинам позволили управлять личным автомобилем.
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