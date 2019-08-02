Вашингтон, , 01:02 — REGNUM

Телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным был конструктивным и не касался политики, заявил президент Штатов Дональд Трамп, передаёт C-SPAN.

Комментируя свой телефонный звонок в Москву, американский президент отметил, что его поразил масштаб пожаров в Сибири, потому он и предложил свою помощь. Разговор получился «кратким» и при этом «конструктивным». По мнению Трампа, в Москве оценили его предложение.

Отвечая на вопрос о том, обсуждали ли переговорщики «проблему российского вмешательства», Трамп удивлённо парировал:

«Вы действительно в это верите?»

Не говорили лидеры государств и о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Политические темы не поднимались.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп 31 июля позвонил Путину, предложив помощь американских служб в тушении пожаров в Сибири. Российский президент искренне поблагодарил коллегу.

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