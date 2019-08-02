Вашингтон, , 00:27 — REGNUM

Американские пошлины на китайские товары не будут отменены, пока не появится торгового договора между США и Китаем, заявил журналистам президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

Комментируя решение ввести с сентября дополнительные пошлины на китайские товары, Трамп заявил:

«Пока не будет сделки, мы будем облагать их налогами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября 2019 г. на китайские товары стоимостью $300 млрд Вашингтоном вводятся дополнительные десятипроцентные пошлины. Нововведение не коснётся товаров стоимостью $250 млрд, уже обложенных 25%-ными пошлинами.

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