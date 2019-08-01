Бишкек, , 12:03 — REGNUM

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев провел переговоры с руководством компании"Centerra Gold Inc», разрабатывающей крупнейшее киргизстанское золотое месторождение"Кумтор». Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В ходе встречи глава кабинета министров обсудил с исполнительным директором канадской горнорудной компании Скоттом Перри итоги деятельности «Кумтора» за первое полугодие 2019 года.

По словам Перри, на «Кумторе» в этот период произведено 9,2 тонны золота, что на 3,5 тонны или на 61,4% больше, чем в первой половине 2018 года.

Участники встречи констатировали, что предварительные результаты позволяют оптимистично смотреть на перспективы продления срока эксплуатации рудника «Кумтор», что положительно отразится на налоговых и иных платежах, сохранении тысяч рабочих мест.

Также Перри и Абылгазиев рассмотрели вопросы, касающиеся скорого вступления в силу нового соглашения, которое предполагает для киргизской стороны увеличение размеров экологических платежей и создание фонда социального партнерства по развитию регионов, который будет финансировать канадский инвестор.

Подводя итоги встречи, премьер-министр подчеркнул важность деятельности золоторудного предприятия"Кумтор» для киргизской экономики, и отметил важность перевода трастового фонда рекультивации в Киргизию и своевременной подготовки проекта рекультивации рудника «Кумтор».

В свою очередь президент"Centerra Gold Inc» выразил надежду на то, что этот вопрос будет проработан в рамках переговоров по отдельному соглашению по рекультивации.