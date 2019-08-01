Исламабад, , 11:17 — REGNUM

В Пакистане арестован гражданин Индии, который, предположительно, следил за ядерным объектом по обогащению урана в восточной провинции Пенджаб. Об этом 1 августа сообщает Associated Press со ссылкой на двух пакистанских сотрудников Службы безопасности.

По их словам, Раджо из индийского города Индаур был арестован в городе Дера-Гази-Хан.

Пока никаких комментариев из Нью-Дели не последовало. Шпионаж в Пакистане карается смертной казнью.

Напомним, что конфликт между Индией и Пакистаном длится уже более 70 лет, с самого начала образования этих стран в 1947 году, после распада Британской Индии. Мусульманское население некогда единой страны создало государство Пакистан, а индуистское — Индию.