Пекин, , 07:12 — REGNUM

Десять офицеров Народно-Освободительной армии Китая (НОАК) были повышены до звания генерала, сообщает 31 июля агентство Синьхуа.

Председатель Центрального военного совета (ЦВС) КНР Си Цзиньпин наградил офицеров сертификатами с подписанным им приказом о назначении во время церемонии, прошедшей в Пекине.

Ими стали директор Отдела разработки оборудования ЦВС Ли Шанфу, командующий Южного военного округа НОАК Юань Юйбай, политический комиссар Западного военного округа НОАК У Шэчжоу, политический комиссар Северного военного округа НАОК Фань Сяоцзюнь, политический комиссар Центрального военного округа НОАК Чжу Шэнлин, командующий ВМФ НОАК Шэнь Зиньлун, политический комиссар ВМФ НОАК Цинь Шэнсян, командующий ВВС НОАК Дин Лайхан, президент Университета национальной обороны НОАК Чжэн Хэ и политический комиссар Вооружённой полиции Китая Ань Чжаоцин.

Вице-председатель ЦВС Сюй Цилян оглашал приказы о присвоении званий во время церемонии, на которой председательствовал Чжан Йоуся, являющийся также еще одним вице-председателем ЦВС.