Ереван, , 01:49 — REGNUM

Депутат правящей фракции «Мой шаг» парламента Армении Грач Акопян исключает возможность того, что общественность объединится вокруг арестованного по делу «1 марта» второго президента Армении Роберта Кочаряна или вокруг бывшей правящей Республиканской партии против власти.

По мнению депутата, общественность может объединиться лишь вокруг вопроса пожизненного заключения Роберта Кочаряна.

«Это очень смешно, общественность никогда не объединится, общественность может объединиться в вопросе Кочаряна только вокруг одного вопроса — его пожизненного заключения», — цитирует Акопяна azatutyun.am.

Об ожидаемой осенью активизации оппозиционного поля накануне в интервью газете «Голос Армении» говорил Роберт Кочарян, отметив, что на оппозиционном поле есть благоприятная почва для консолидации. По мнению Кочаряна, осенью процесс консолидации и формирования партнерства на оппозиционном поле завершится, и политическая борьба примет системный и масштабный характер. Кочарян сказал, что сам он будет важным звеном в процессах формирования оппозиционных центров.

Представитель власти на это заметил, что даже в оппозиционном полюсе возвращение Кочаряна невозможно.

«Давайте раз и навсегда забудем термин «радикальная оппозиция», а также понятия РПА, Роберт Кочарян и их сторонники. Это независимые друг от друга, не пересекающиеся понятия. Роберт Кочарян, Серж Саргсян, РПА с объединившимися вокруг них сторонниками не могут быть оппозицией, не говоря уже о радикальной оппозиции. Им больше нечего делать в политике», — сказал Акопян.

Роберт Кочарян также заявил о вероятности досрочных выборов, о том, что вопрос власти будет решаться на улицах, посредством внеочередных парламентских выборов.

«Я хочу понять, какие книги Кочарян читает в тюрьме, какие сны видит в тюрьме, что начал говорить о выборах, да к тому же о внеочередных выборах… то есть, он уже смирился с той мыслью, что внеочередные парламентские выборы должны быть, к тому же дает оценку о том, что на внеочередных парламентских выборах власть не наберет голосов. Я хочу понять, что он читает, ему что дали сборник сказок?» — подчеркнул депутат фракции «Мой шаг».

По словам другого депутата фракции «Мой шаг» Ованнеса Игитяна, по своей сути Роберт Кочарян политическим лидером никогда не был, даже в те годы, когда он был президентом Карабаха и Армении.

«Кочаряна на протяжении всей его «карьеры» всегда привозили и ставили на тот или иной пост или должность, включая президентскую. И сегодня этот человек вдруг пытается представить себя политическим деятелем, причем, преследуемого властью. Если не нашему народу, который очень хорошо его знает, то хотя бы внешним силам. Мне кажется, что здесь всё очень просто и, соответственно, всем понятно», — отметил он.

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