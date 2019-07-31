Вашингтон, , 20:47 — REGNUM

Подготовка американскими военными незаконных вооружённых формирований на территории Сирии — это помощь «партнёрам» в борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 31 июля журналистам представитель «коалиции», возглавляемой США.



Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По информации РИА Новости, в Пентагоне отвергают обвинения российского Минобороны в подготовке боевиков, совершающих теракты против правительственных формирований Сирийской Арабской Республики.

«Международная коалиция из 80 стран продолжает помогать нашим партнерским силам в борьбе против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Совместная объединенная оперативная группа — Операция «Непоколебимая решимость» работает рядом, и через силы партнеров для разгрома ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в определенных районах Ирака и Сирии и создает условия для дальнейших действий, направленных на увеличение стабильности в регионе», — цитирует РИА Новости ответ пресс-службы коалиции на заявление российского Генштаба о связи США с группировками сирийских боевиков.

Напомним, ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской обвинил военные контингенты США в том, что в подконтрольной им зоне вокруг Эт-Танфа они вооружают и обучают крупное незаконное вооруженное формирование, совершающее диверсии на нефтегазовой инфраструктуре Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, присутствие военных США в Сирии не согласовано с правительством этой страны и осуществляется без разрешения ООН.

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