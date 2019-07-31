Москва, , 19:31 — REGNUM

Украинцы специально выбрали в Верховную раду непрофессионалов, чтобы их никчёмность мешала им вредить стране. Об этом заявил политолог Сергей Марков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Тем же объясняется и высокий рейтинг президента Украины Владимира Зеленского, считает эксперт.

«Это не Украина его любит, это она ненавидит всех остальных. Поведение украинцев на выборах, с одной стороны, абсолютно эмоционально, с другой — абсолютно рациональное. Исходя из точки зрения опыта, выбрали не самых опытных. Но есть самый мудрый критерий у украинцев, по которому они выбирают президента и депутатов — это вред, который они могут нанести государству. Поэтому они выбрали самых неискусных. Исходили из того, что главный враг украинского народа — это государство, поэтому они выбрали самых неискусных, которые меньше всего вреда могут нанести», — полагает Марков.

Как сообщало ИА REGNUM, военный эксперт Иван Коновалов предрёк конец украинскому крестьянству.

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