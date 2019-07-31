Вашингтон, , 19:01 — REGNUM

Комитет Сената Конгресса США по международным делам проголосовал за законопроект о санкциях против всех компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2». Об этом сегодня, 31 июля, сообщает Reuters.

Напомним,. что данный законопроект готовили сенатор-республиканец Тед Круз и сенатор-демократ Джин Шахин. Законопроект предполагает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, причастных к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов для укладки по дну Балтийского моря любых российских трубопроводов на глубине 30 метров и более.

Стоит отметить, что голосование в комитете по данному законопроекту должно было состоятся более недели назад, однако сенатор Рэнд Пол притормозил голосование и обратился с письмом к своим коллегам, в котором указал на крайнюю размытость формулировок в этом законопроекте. Также Пол подчеркнул, что после принятия законопроекта США будут вводить санкции против компаний, которые находятся в юрисдикции стран — союзников США по НАТО. А это угроза единству альянса.

Тем не менее законопроект прошел голосование в комитете.

Теперь за него должен проголосовать Сенат, затем Палата представителей, и уже потом он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.