Тбилиси, , 18:35 — REGNUM

Тбилисскую газораспределительную компанию купила грузинская бизнес-группа ООО «Тбилиси Энерджи», именем которой отныне будет называться Тбилгаз. В связи с заключением договора купли-продажи руководство компании распространило специальное заявление.

До этого собственником 100% доли Тбилгаза была казахская компания АО «Казтрансгаз», при владении которой из-за крупных финансовых проблем и задолженностей грузинская газораспределительная компания, носившая название «Казтрансгаз — Тбилиси», была переведена в режим специального управления. Согласно заявлению нового владельца, этот режим был упразднен 3 мая текущего года, после чего началась пересдача управления компанией грузинской бизнес-группе, которая и закупила все 100% акций Тбилгаза.

Вместе с акциями, к новому владельцу перешли и обязательства компании — многочисленные запреты, наложенные решением суда на объекты недвижимости газораспределительной компании, и неуплаченные кредиты.

Руководство новой компанией возложено на гражданина Грузии, генерального директора Мамуку Кобахидзе, а собственником грузинской бизнес-группы «Тбилиси Энерджи» и, соответственно, Тбилгаза, является зарегистрированная на Маршалловых островах компания — ООО Вольтбей (WALTBAY LTD). Об этом свидетельствует выписка из бизнес-реестра Национального агентства публичного реестра Минюста Грузии.

Казахская компания владела газораспределительной сетью Тбилиси с 2006 года. В период 2006—2009 годов она вложила в развитие и реабилитацию этой сети около $130 млн. Но в 2009 году из-за кредиторской задолженности (неуплаты стоимости поставок природного газа), которая на тот момент достигала 80 млн лари, Национальная комиссия Грузии по регулированию энергетики назначила в компанию «Казтрансгаз-Тбилиси» специального управляющего.

В настоящее время на сайте Тбилисской газораспределительной компании и в самой компании идет процесс ребрендинга-реорганизации, который новые владельцы обещают закончить в сентябре.

Главными своими приоритетами представители ООО «Тбилиси Энерджи» называют реабилитацию газораспределительной сети, повышение безопасности газоснабжения, что в последний период стало проблемой для столицы Грузии из-за участившихся утечек газа, взрывов и отравлений, а также защиту интересов потребителей.

На проведение этих работ и мероприятий компания обещает ежегодно инвестировать около 30 млн лари.